Stoffel Vandoorne débriefe les qualifs : Hamilton impressionnant, "de pire en pire" chez Ferrari

Pilote de réserve de l'écurie Mercedes, Stoffel Vandoorne a vécu de l'intérieur la séance de qualification du Grand Prix de Belgique dominée par les Flèches d'Argent ce samedi.

"C'est vraiment impressionnant ce que Lewis a fait !, a souligné Stoffel Vandoorne. On dirait presque que c'est facile quand on le regarde. Il faut toujours le boulot quand ça compte. En Q3, il fait des tours parfaits, sans erreur. Je pense que Max Verstappen ira très vite demain. La Mercedes était la plus rapide en qualification, mais en course, il faut voir. S'ils réussissent à garder la tête aux Combes dans le premier tour, je pense que ce sera bon, mais Max sera là pour mettre la pression."

"Ce qui se passe chez Ferrari, c'est bizarre, c'est étrange de les voir aussi loin, a repris le pilote belge. Lors des essais libres, ils étaient quasiment derniers, ils ont fait un petit pas en avant en qualification, mais ce n'est pas là qu'on devrait voir Ferrari. Ils ont perdu énormément de vitesse depuis l'an dernier, et on a presque l'impression que c'est de pire en pire..."