Stoffel Vandoorne : "Cela fait du bien d'avoir les deux voitures dans les points"

Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, 2e des 21e épreuves du championnat du monde 2018, dimanche sur le circuit de Sakhir à Manama.

Le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a pris la 8e place du 22e GP de sa carrière. Il s'agit du 3e meilleur résultat du Belge après ses deux 7e places à Singapour et en Malaisie l'an dernier. Il avait obtenu la 9e place à Melbourne le 25 mars lors de l'ouverture du championnat.

Une belle performance sachant les soucis rencontrés par le pilote belge au départ. "Je me suis retrouvé dernier après le premier virage. Ce n’était évidemment pas l’idéal. Il y a peut-être eu un souci avec l’embrayage. Par contre, après, j’ai effectué une très belle remontée et on peut être très satisfait avec la course qu’on a réalisée. On n’a rien lâché. Cela montre qu’il y a du potentiel et cela fait du bien d’avoir les deux voitures dans les points", a expliqué Stoffel Vandoorne au mciro de la RTBF.