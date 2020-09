Stefano Domenicali (ex-Ferrari) probable prochain patron de la Formule 1

GP Toscane 2020 : Crashes et drapeaux rouges mais toujours Hamilton vainqueur - GP Toscane 2020 -... Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le premier Grand Prix de Toscane de l’histoire, le millième de la Scuderia Ferrari, et neuvième épreuve de la saison 2020 de Formule 1. Le Champion du Monde a devancé son coéquipier Valtteri Bottas (Mercedes), deuxième à 4.880 secondes, et le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull), troisième à 8.064 secondes, et sur le podium pour la première fois de sa jeune carrière.