Son caractère, le rôle de son père, Ricciardo parti : Verstappen se livre 'à domicile'

"La moitié de ma famille est belge. J'ai passé pas mal de temps en Belgique dans mon enfance, j'y suis allé à l'école, j'y ai vécu un certain temps, c'est une grande partie de ma jeunesse. Mon père ? Il a été pilote de F1, il m'a toujours aidé dans ma carrière. Je le vois aussi comme mon coach et parfois même comme mon chauffeur de taxi. On a une relation très ouverte l'un envers l'autre et c'est ça le plus important. Je n'ai jamais eu d'idole en F1... je suis focalisé sur moi-même. C'est sûr que c'est toujours bien de regarder ce que les autres personnes accomplissent et avoir du respect mais je n'ai jamais eu d'idole."

"Je pense que tu dois toujours dire les choses de manière franche et directe, et être honnete avec toi-même. C'est quelque chose que j'ai appris dans mes plus jeunes années et que j'essaie de maintenir. Beaucoup de mes décisions sont prises à l'instinct. C'est la façon dont j'ai grandi et la personne que je suis. En général, je pense que beaucoup de sports sont conduits par l'instinct, les réflexes ou que sais-je."

Le départ de Ricciardo et l'arrivée de Gasly chez Red Bull

"Je pense que toute l'équipe a été surprise du départ de Daniel. C'est la fin d'un épisode et s'il sent qu'il tient quelque chose de bien, c'est bon pour lui. Bien sûr, ça a été un bon équipier et on s'est beaucoup amunsés et maintenant on essaiera de faire de notre mieux pour le reste de la saison. Pierre est vraiment un chouette gars, je le connais depuis nos années en karting. Je suis sûr qu'il va vite s'adapter à l'équipe et qu'on va bien s'amuser. Honda (ndlr : motoriste de Red Bull l'an prochain) travaille beaucoup et investit beaucoup d'argent pour essayer d'encore monter dans la hiérarchie. Je pense que l'intention est là, les décideurs engagent les bonnes personnes, c'est positif pour le futur. On en sait déjà plus sur ce qui arrivera lors du premier week-end de course et c'est prometteur. ça n'est pas encore parfait mais ça va clairement dans le bon sens."