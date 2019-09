Singapour, le Grand-Prix le plus exigeant

C’est parti pour la – déjà ! – dernière partie de la saison. Le premier des 7 Grand-Prix restants nous emmène à Singapour, une Cité État comme Monaco ou le Vatican en Asie du Sud Est. La propreté des lieux publics y est particulièrement impressionnante et la sécurité que l’on y ressent bien agréable. Le premier Grand-Prix de nuit y avait eu lieu en 2008. Les images de la course sont toujours fascinantes sur le Marina Bay Street Circuit.

Les pilotes n’y ont aucun souci de visibilité. Leur défi principal, c’est de gérer les conditions extrêmes. 23 virages qui se succèdent sur ce tracé urbain, dans une chaleur suffocante, avec un taux d’humidité très élevé et une épreuve traditionnellement la plus longue de la saison. Ce sera d’autant plus éreintant cette année vu la pauvre qualité de l’air à cause des nuages de cendres provoqués par les feux de forêts en Indonésie.

Les horaires du week-end sont complètement inhabituels. Les première et troisième séances libres sont peu représentatives parce que disputées avant le coucher du soleil alors que les qualifications et la course sont programmées plus tard dans la journée. Beaucoup essaient de rester sur le timing européen, allant se coucher vers 4/5 heures du matin pour se réveiller vers 14 heures. Personnellement, j’ai un peu de mal à suivre ce régime et j’épouse plutôt l’horaire local, ce qui inévitablement me donne de très longues journées. C’est toujours amusant d’avoir des rendez-vous médias à minuit 30, 1 heure 15 ou 2 heures 30 du matin. Toujours surprenant d’arriver au circuit à 16 heures pour le quitter vers 3 heures du matin.

Cela reste un des Grand-Prix les plus fatigants. Le pire, c’est surtout l’enchaînement avec la Russie. De retour quelques heures au pays mardi prochain avant de repartir mercredi matin pour Sochi via Moscou, ce n’est pas de tout repos…, avec en plus le décalage horaire. Attention, ne vous y méprenez pas, je ne me plains pas… je décris juste les conditions.

Sur la piste, Ferrari qui vient de gagner coup sur coup en Belgique et en Italie, risque d’être moins à la fête. Tout est néanmoins possible sur ce type de circuit où les Rouges se sont imposés deux fois. Mercedes sera comme d’habitude favori et Red Bull, un peu en retrait à Spa et Monza, trouvera là un terrain de jeu idéal. Et puis, au-delà de cela, il y a toutes ces interrogations…

Comment va se comporter Vettel qui vient de prendre la fessée face au nouveau chouchou Leclerc chez Ferrari, Hamilton va-t-il définitivement larguer Bottas et s’envoler vers un sixième sacre qui ne fait plus beaucoup de doute, Verstappen peut-il signer son troisième succès de la saison, quid des Renault, en regain de forme en Italie, face à Mc Laren et les autres pour le titre de “Best of the rest”, comment va se dérouler le duel féroce entre Kvyat et Gasly avec pour enjeu un volant à conserver dans la galaxie Red Bull,….et j’en passe…

