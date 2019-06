Seul un changement des règles rendra les courses plus intéressantes selon Hamilton

Lewis Hamilton, vainqueur du GP de France de F1 dimanche sur sa Mercedes, a estimé que seul un changement des règles de la discipline arrivera à rendre les courses plus intéressantes.

L'épreuve s'est à nouveau conclue par un doublé des Mercedes, le pilote britannique devançant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, soit leur 6e cette saison.

Les flèches d'argent allemandes ont désormais remporté les 8 épreuves courues depuis l'ouverture du championnat et les 10 dernières disputées. Hamilton, déjà quintuple champion du monde, caracole en tête du championnat avec 35 points d'avance sur Bottas.

"Si vous écrivez un article en disant que c'était ennuyeux, ne montrez pas du doigt les pilotes", a plaidé Hamilton lors de la conférence de presse après la course, qu'il a dominée de bout en bout après avoir réalisé la pole position samedi.

"C'est un cycle constant de la Formule 1 qui existe en raison de la manière dont elle est conçue. Tant que la structure de management restera la même, cela ne changera pas mais ce n'est pas mon rôle de le provoquer", a constaté le pilote britannique, qui a remporté sur le circuit Paul Ricard sa 79e victoire en F1 et se rapproche ainsi du record absolu de Michael Schumacher (91).

Il s'est toutefois félicité du fait que les pilotes soient désormais associés aux discussions en cours pour définir le nouveau règlement de la F1, qui doit entrer en vigueur en 2021.

Une réunion a eu lieu il y a dix jours à Paris qui a décidé de repousser à octobre l'échéance, initialement fixée à fin juin, pour que les écuries de F1 s'entendent sur ces nouvelles règles. Trois pilotes, dont lui-même, y participaient.

Pilotes unis

"Tous les pilotes sont unis. Nous essayons de nous imposer dans les réunions. Nous savons comment une voiture se comporte et nous avons des critiques à faire, à la fois positives et négatives. On ne peut pas non plus faire des changements sans en connaitre toutes les conséquences", a-t-il souligné.

"C'est encourageant qu'ils nous aient autorisés à y être. Ils ont repoussé l'échéance et c'est une bonne chose car ils sont encore loin du but", a estimé le quintuple champion du monde, estimant que les pilotes sont les mieux placés pour déterminer ce qui doit évoluer sur les monoplaces.

"Nous devons rendre les voitures plus légères", a-t-il notamment estimé et faire en sorte de rendre les dépassements plus faciles.

"J'espère que notre participation permettra d'effectuer des changements", a-t-il ajouté, évoquant notamment le format d'un weekend de course (essais libres le vendredi, qualificatifs le samedi et course le dimanche) qui, selon lui, pourrait être modifié pour attirer davantage de spectateurs alors que la F1 souffre d'une baisse de son audience.

Concernant la course de dimanche elle-même, Lewis Hamilton a souligné que "quand les gens voient un tel succès, ils n'ont pas nécessairement conscience du travail qui se fait en coulisses", rendant un hommage appuyé au patron de son écurie Toto Wolff.

Les Mercedes ont remporté toutes les éditions du championnat du monde de F1 depuis 2014, avec quatre titres pour Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018) et un pour Nico Rosberg (2016). Hamilton avait également remporté un titre avec McLaren en 2008.