Sebastian Vettel, pénalisé, partira dernier sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn

Grand-prix F1 Bahreïn : Verstappen est au rendez-vous mais Hamilton sera là-aussi - 27/03/2021 A la question allons-nous avoir un duel entre Red Bull et Mercedes, la réponse est oui. Du moins en début de saison. Et entre Verstappen et Hamilton, les deux animateurs de cette première séance qualificative. Verstappen surfe sur sa pole et victoire d’Abu Dhabi en fin de saison dernière. En voyant son body langage, on le sent en pleine confiance. La RB16B est rapide, stable, facile à conduire et le moteur Honda est survitaminé et a priori fiable. Verstappen peut enfin commencer une saison sans devoir envisager une course poursuite effrénée.