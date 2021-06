Sebastian Vettel couvé par Schumi à ses débuts, ange gardien de Mick Schumacher aujourd'hui

Depuis le début de saison, Sebastian Vettel a véritablement pris sous son aile Mick Schumacher à l’image de ce que son père Michaël avait fait avec Vettel quand le quadruple champion du monde débutait sa carrière en F1. L'histoire se répète et la relation entre le pilote Aston Martin et le jeune loup de l'écurie Haas revêt du coup une symbolique encore plus forte.



On aperçoit très souvent Vettel et Mick Schum ensemble dans le paddock ou encore après la course à la sortie de la voiture comme la semaine dernière à l'issue du GP de France où Mick a attendu son compatriote avant de lui montrer son cockpit afin de lui demander conseil.