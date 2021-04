Schumacher tacle Vettel, Verstappen distribue les bons points : les insolites avant le GP du Portugal

Ambiance particulièrement détendue, ce vendredi, lors des essais libres du Grand Prix de Portimao au Portugal.

Max Verstappen, le plus grand adversaire de Lewis Hamilton cette saison, a fait un plan langues avec Gaëtan Vigneron, notre envoyé spécial au Portugal.

Avant de commencer l’interview, notre journaliste a demandé au pilote néerlandais comment il se débrouillait en français. Le pilote Red Bull lui a répondu en… anglais : "J’ai pris des cours de français à l’école. A l’époque je me débrouillais bien, mais je n’ai jamais eu l’occasion de pratiquer, du coup mon niveau a plongé. Je comprends un peu, mais c’est difficile pour moi. Je devrais avoir quelqu’un pour pouvoir pratiquer mon français".

Gaëtan Vigneron, qui pourrait être un bon sparring-partner en français, a enchaîné l’interview en néerlandais, à la grande surprise de Max Verstappen qui s’est adressée à son attachée de presse : "Tu as vu, trois langues pour une interview et maintenant on enchaîne en néerlandais".

Au terme de l’interview, Gaëtan Vigneron, a demandé au pilote Red Bull s’il lui accordait une bonne note pour ses prouesses dans la langue de Vondel… Le "prof" Verstappen a été sympa avec son élève : "C’est un 9,5/10, on ne peut pas atteindre la perfection, moi non plus je n’atteins pas le maximum".