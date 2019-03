Saison 2019 de Formule 1 : les forces en présence

Après 3 mois d'hibernation, les formules 1 sont de retour. Hamilton, Vettel, Verstappen, Ricciardo et tous les autres sont pressés de retrouver leur baquet pour les 21 GP de cette saison qui s'annonce passionnante. Hamilton et Bottas sont restés chez Mercedes mais il y a eu de nombreux changements de pilotes dans les autres équipes.

Nouveau duel Hamilton - Vettel ?

Hamilton et Vettel - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Mercedes et Ferrari devraient à nouveau jouer le titre mondial. Auréolé d'une cinquième couronne, Lewis Hamilton va-t-il trouver la motivation nécessaire pour en accrocher une sixième ? Le Britannique au sommet de son art ne pense qu'à la victoire.

"Au sujet de ma motivation, j'ai une nouvelle montage à gravir. La question est de savoir de quelle manière je peux la gravir. Cela concerne aussi les autres objectifs de ma vie, j'essaie tout le temps de m'inspirer pour devenir meilleur et de prendre exemple sur des personnes qui font des choses incroyables. Je peux toujours progresser et ça c'est mon but", précise le champion en titre.

L'équipe Mercedes reste toujours au sommet et la nouvelle W10 a déjà subi plusieurs modifications pendant ces 2 semaines d'essais hivernaux. Et même si la nouvelle monoplace ne rassure pas tout a fait les fans Mercedes, la voiture devrait être compétitive et fiable à Melbourne.

Sebastian Vettel sera certainement à nouveau le principal rival du pilote britannique. Mais le quadruple champion du monde doit absolument retrouver la confiance. Après un excellent début de saison l'année dernière, le pilote allemand a perdu de sa superbe et, mis sous pression, il a commis plusieurs erreurs qui lui ont coûté le titre. La nouvelle SF90 en hommage aux 90 ans de Ferrari semble bien née et a montré de belles aptitudes aux essais de Barcelone. Elle devrait être directement compétitive en ce début de saison.