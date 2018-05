Sa solidité mentale, Bianchi, sa 6e place à Bakou, Senna : 5 minutes avec Charles Leclerc

L’importance de l’automobile dans sa famille

"Tout petit, je regardais les courses. J’adorais la F1 et surtout les Ferrari. Je cherchais toujours la voiture rouge sur le circuit. On n’en a pas parlé tant que ça en famille… enfin, j’ai tout de même débuté à 4 ans ! Avant ça, on ne parlait pas trop de voitures. Dès l’instant où j’ai essayé un kart à 4 ans, je ne parlais plus que de ce sujet. Mon père était très heureux puisqu’il faisait partie de ce milieu-là. Il était super heureux de me voir rouler. J’aime beaucoup le sport en général, comme le tennis ou la natation par exemple. Il est vrai que rien n’arrive au niveau des sports moteurs à mes yeux. La vitesse me passionne énormément."