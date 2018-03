S'en débarrasser à la tronçonneuse ? Non mais "halo", quoi ?!

C'est le nouveau venu en Formule 1 qui fait beaucoup parler de lui : le halo, nouveau système de protection frontale du cockpit des monoplaces, doit se faire accepter du paddock.

La structure de titane, dont la forme évoque celle de la lanière d'une tong, a pour vocation de protéger la tête des pilotes en cas de choc avec un objet propulsé dans les airs.

Plus mesurés que Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui demandait récemment une "tronçonneuse" pour s'en débarrasser, ceux-ci n'en demeurent pas moins très majoritairement "pas fans" du dispositif. Mais leurs réticences, comme celles des mordus de F1, sont plus esthétiques que pratiques.

"Je me plains de son aspect mais je comprends aussi que la sécurité est importante", reconnaît le Canadien Lance Stroll (Williams). Le halo (auréole en anglais) a tout de même permis de dévier une roue lancée à 225 km/h lors de tests réalisés par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Aucun pilote ne déplore de gêne visuelle malgré la barre qui relie l'arceau au cockpit juste devant leurs yeux et celle qui réduit leur champ de vision en hauteur. "La seule chose bizarre, c'est que, dans le garage, on ne voit plus la tête des mécaniciens", sourit le Français Esteban Ocon (Force India).

"Honnêtement, au niveau de la visibilité dans la voiture, il n'y a pas vraiment de contrainte, précise de son côté Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. L'adaptation a donc été très facile pour nous. Le seul problème qui s'est présenté pendant notre simulation de course lors des essais hivernaux de Barcelone, c'était pendant le pit stop, au niveau de la visibilité des feux. On a dû un tout petit peu modifier le système. La plus grosse difficulté pour nous, c'est de monter dans la voiture et d'en sortir : au début, c'était un peu bizarre et compliqué, mais au bout de deux semaines d'essais, tout le monde a trouvé sa façon de le faire !"