Russie 2014 : Hamilton dégoûte Rosberg, une semaine après le crash de Bianchi

Ce week-end, place à la dixième manche du championnat du monde 2020 de Formule 1, sur le tracé de Sotchi, en Russie. L'épreuve russe est disputée depuis 2014... c'est l'inévitable Lewis Hamilton qui avait remporté la première édition.

12 octobre 2014. Une semaine seulement après le terrible crash de Jules Bianchi au Japon, la famille de la Formule 1 respecte un long moment de silence, une énorme pensée pour le Français (qui décédera finalement mi-juin 2015), sur la grille de départ. L'émotion est vive... l'extinction des feux ramène les pilotes à la réalité de leur sport. Ils risquent leur vie, cet épisode malheureux leur rappelle.

Le poleman britannique Lewis Hamilton (Mercedes) prend un excellent envol devant l'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) et le Finlandais Valtteri Bottas (Williams). L'équipier du leader veut surprendre ce dernier et tente un dépassement très rapidement dans cette course. Rosberg sort de la piste... mais chipe tout de même la première place à Hamilton. On rappelle à l'Allemand, par radio interposée, qu'il doit rendre sa position (une pénalité tombera dans le cas contraire).

Très mauvaise opération pour Rosberg : il a abimé ses gommes dans l'aventure. Il ressent des vibrations, repasse dès le premier tour de course par son stand et reprend la piste en dernière position. Le couteau entre les dents, il va profiter des 52 autres tours de l'épreuve pour s'offrir un solo magistral, une remontée impressionnante. L'Allemand lutte pour la couronne mondiale avec son équipier et il est prêt à tout donner pour accrocher de grosses unités dans ce rendez-vous russe.

C'est effectivement ce qu'il fait. Rosberg remonte de la dernière place... à la deuxième ! Le succès lui tend les bras, mais il reste son équipier Hamilton, qui le frustre une énième fois, empochant au passage son quatrième succès de rang. La troisième position est elle décrochée par Bottas.