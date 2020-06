Le circuit urbain de Bakou (Azerbaïdjan) n'a jamais manqué d'assurer le spectacle depuis son intégration au calendrier en 2016. Ce dimanche, il accueillera à son tour un Grand Prix virtuel. Disputée sur la piste urbaine de 6,004 km, cette épreuve s'annonce comme l'une des plus difficiles pour les pilotes qui prendront part à une course annoncée comme une endurance où les murs veilleront à rappeler à l'ordre le plus gourmand en "track limits". - © www.f1esports.com

Russell s'adjuge le Grand Prix d'Azerbaïdjan virtuel, Courtois onzième devant Gasly et Leclerc -... Le Britannique George Russell (Williams) a remporté ce dimanche le Grand Prix virtuel d'Azerbaïdjan disputé sur le circuit urbain de Bakou. Le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois, a réalisé une très belle performance en terminant à la onzième place devant les autres footballeurs invités, Aymeric Laporte et Gianluigi Donnarumma, et plusieurs pilotes de Formule 1 tels que Pierre Gasly, Charles Leclerc ou Sergio Perez.