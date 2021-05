Russell chez Mercedes dès cette saison ? « Il y a toujours des conneries qui circulent », réagit Bottas

De son côté, George Russell, membre de la filière Mercedes, est pressenti pour prendre place dans l’une des deux monoplaces à l’étoile dans un futur proche. Le britannique a prouvé l’an dernier qu’il avait déjà les épaules pour batailler devant en remplaçant Lewis Hamilton (contaminé au Covid) lors du GP de Bahreïn. Mais même s’il se sent prêt pour le top niveau, le pilote Williams ne se focalise que sur le futur (très) proche : "Depuis le début de ma carrière, je ne regarde jamais trop loin devant, parce que si vous commencez à voir le rêve et à y penser avant d’y arriver, vous perdez votre concentration et vous ne pouvez plus vous focaliser sur ce que vous avez à faire. La seule manière d'atteindre mon rêve, c'est de penser au jour le jour : ce vendredi je pense aux essais libres 1 puis 2, ensuite je réfléchirai à la qualif puis à la course. Cela permet de maximiser les performances et la récompense viendra après. C’est comme cela que j’ai procédé depuis le début de ma carrière. Mais c’est clair que je me sens prêt à jouer la victoire, le titre de champion du monde et c’est difficile quand vous vous battez à l’arrière du peloton."

Valtteri Bottas, 3è du championnat (à 37 points d’Hamilton), espère lui que la chance tournera un peu ce week-end du côté de Barcelone : "J’espère que ce sera le vrai début de ma saison, parce que pour l’instant je n’ai pas rencontré un seul week-end sans problèmes sur les trois premières courses : souci au pitstop, crash, problème mécanique,… Donc ce sera sympa d’avoir une course sans soucis extérieurs". Pour jouer les premiers rôles, le finlandais devra aussi se montrer plus vif au moment de l'extinction des feux, car il n'a converti en victoire aucune de ses cinq dernières poles positions.