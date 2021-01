Romain Grosjean, le miraculé, publie une photo impressionnante de ses mains.

Français Romain Grosjean (Haas) est miraculeusement sorti sain et sauf de l’incendie de sa monoplace, le 29 novembre dernier, après un terrible accident au départ du Grand Prix de Bahreïn.

>> A LIRE AUSSI : Romain Grosjean : "J’ai vu la mort arriver. Pour mes enfants, il fallait que je sorte"

Le pilote français avait passé plus de vingt secondes dans sa "cellule de survie" en flammes avant de réussir à s’extraire seul de sa voiture. Il s’en est sorti avec quelques brûlures aux mains. Ce mardi il a retiré ses derniers pansements et il a partagé des photos, avec un grand sourire, sur les réseaux sociaux : "Débarrassé (des pansements) et Petrus est heureux".

Petrus c’est le chat de celui qui est désormais ex-pilote de F1. Arrivé en F1 durant la saison 2009, puis de retour dès 2012, Grosjean a défendu les couleurs de trois équipes lors de son parcours dans la catégorie reine des monoplaces : Renault (2009), Lotus (2012-2015) et Haas (2016-2020). Dix podiums, 179 départs pris, une 7e place générale en 2013 comme meilleur résultat sur une saison : c’est le bilan général du pilote français.

A 34 ans, Romain Grosjean a décidé de profiter de sa famille, avant de se lancer de nouveaux défis dans le monde du sport automobile.