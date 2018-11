Rivalité avec respect : Hamilton et Vettel échangent leurs casques

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Abu Dhabi, la 21e et dernière manche de la saison 2018 de Formule 1, sur le circuit de Yas Marina.

Il s'agit du 73e succès en carrière, le 11e cette saison, du quintuple champion du monde, qui a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).

Respectivement premier et deuxième du championnat, Hamilton et Vettel ont affiché du respect et du fair-play l’un envers l’autre à plusieurs reprises cette saison. Ils ont réédité ce comportement après le GP d’Abu Dhabi, en procédant à un échange de casques. Une belle initiative qui pourrait devenir une tradition.