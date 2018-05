Ricciardo trône méritoirement sur Monaco devant Vettel et Hamilton, Vandoorne 14e

Daniel Ricciardo a empoché le Grand Prix de Monaco, sixième manche du championnat du monde de Formule 1, ce dimanche. L’Australien a rencontré des soucis de puissance moteur, mais s’est finalement imposé devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Stoffel Vandoorne a pris la 14e position.

Ricciardo (Red Bull) a remporté pour la première fois de sa carrière cette course. Le pilote de 28 ans, qui a dominé les trois séances d'essais libres et les qualifications sur le Rocher, a signé sa septième victoire en F1, la deuxième cette saison après le GP de Chine, au terme d'une course peu animée, les six premiers sur la grille terminant aux mêmes places à l'arrivée.

En tête du début à la fin, Ricciardo s'est plaint de problèmes à l'accélération après une vingtaine de tours mais est parvenu à résister à l'Allemand de la Scuderia, longtemps situé à une seconde de lui.

Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) ont fini aux 6e et 7e rangs, juste derrière les deux Finlandais du plateau, Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes), qui ont pris les 4e et 5e places.

Preuve que la Red Bull était probablement la meilleure auto ce week-end à Monaco, l'équipier de Ricciardo, le Néerlandais Max Verstappen, parti de la 20e et dernière place, a fini en 9e position sur un circuit où les dépassements sont très difficiles.

Au classement des pilotes, Ricciardo remonte en 3e position, 38 points derrière Hamilton, le leader du championnat 2018, et à 24 unités de Vettel.

Le prochain GP se déroulera le 10 juin au Canada sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal.