Ricciardo surclasse ses adversaires à Monaco, Vandoorne douzième des qualifications

L’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a réalisé sans surprise le meilleur temps de la séance de qualification du Grand Prix de Monaco ce samedi.

Déjà le plus rapide des trois séances d’essais libres, le vainqueur du Grand Prix de Chine s’est offert le record de la piste monégasque en 1:10.810 et s’élancera dimanche en pole position du Grand Prix le plus glamour de la saison avec l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), auteur du deuxième temps en 1:11.039, à ses côtés.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), les Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) complètent, dans cet ordre, le Top 5.

Auteur du cinquième temps en Q1, Stoffel Vandoorne n’a pas été en mesure de rééditer cette très belle performance en Q2. Le pilote belge a placé sa McLaren MCL33 à la douzième place, et débutera donc le Grand Prix depuis la sixième ligne sur la grille de départ.

Max Verstappen (Red Bull) n’a pour sa part pas participé à la séance de qualification : le Néerlandais avait perdu le contrôle de sa RB14 et heurté les barrières à la sortie de la Piscine lors de la troisième séance d’essais libres, ce qui avait fortement endommagé sa voiture à un peu plus de deux heures du début de la séance de qualification.

Le pilote s'en est sorti indemne, mais les mécaniciens de l’écurie autrichienne n’ont pas réussi à réparer la Red Bull avant la fin de la Q1. Max Verstappen s’élancera donc depuis la dernière position sur la grille de départ du Grand Prix dimanche, sur le coup de 15H10.