Ricciardo sur la santé mentale des pilotes : « Un boulot de rêve, beaucoup d’argent, mais nous ne sommes pas des super-héros »

De plus en plus de sportifs commencent à parler des difficultés mentales qu’ils affrontent dans le sport de haut niveau. Il faut gérer la pression, les attentes, l’attention médiatique et ce parfois depuis le plus jeune âge. Mais le sujet est de moins en moins tabou et plusieurs athlètes ont récemment exprimé leur mal-être à l’image de Naomi Osaka en tennis ou encore Simone Biles en gymnastique. Mais la problématique n’épargne forcément aucune discipline. Et ces derniers jours, c’est Lando Norris qui a reconnu avoir été confronté à une période très difficile sur le plan mental lors de son arrivée en Formule 1. Le Britannique avait du mal à gérer la pression du résultat à un si jeune âge.



"Quand vous êtes actif dans la discipline au moment où surviennent les problèmes, c’est encore plus difficile d’en parler ouvertement, a déclaré Norris au micro de la RTBF. Tout le monde pense que tout va bien et que tout est incroyable parce que vous vivez votre rêve, mais ce n’est pas parce que vous êtes populaire et que vous faites ce dont vous avez toujours rêvé que tout va bien sur le plan mental. Je trouvais que c’était une bonne opportunité de parler de ce que j’ai ressenti, de l’exprimer, pour encourager les autres à le faire aussi. Il y a beaucoup de sportifs dans d’autres disciplines qui commencent aussi à aborder le sujet. C’est une très bonne chose."



Daniel Ricciardo, va lui aussi dans le même sens que son équipier Britannique : "Quand vous regardez depuis l’extérieur, tout peut paraître rose : on pilote ces "missiles", on voyage partout dans le monde dans endroits très sympas, on touche beaucoup d’argent pour pratiquer un boulot de rêve. On ne contredit pas du tout ça ! On est très heureux de ce qu’on fait, mais tout cela ne change pas le fait que nous sommes humains. Nous avons des émotions et peut-être même encore plus comme nous sommes sous les projecteurs. C’est normal pour les gens de penser que tout va bien pour nous et que tout est facile, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple pour ma part, je n’ai pas vu mes parents depuis 18 mois. Ce genre de choses peut vous fragiliser, vous rendre plus vulnérable. On veut être des super-héros, mais la vérité c’est que nous ne le sommes pas vraiment."

Du haut de ses 18 saisons en Formule 1, Fernando Alonso peut lui aussi attester de la difficulté d’affronter la plongée dans le grand bain de la F1 : "C’est quelque chose dont on parle davantage maintenant mais ça a toujours été comme ça. On arrive en F1 très jeune et on débarque dans un monde très exigeant avec énormément d’attentes. Vous avez derrière vous toute une équipe dont les espoirs reposent sur vos épaules. Il faut être très fort mentalement"