Ricciardo le plus rapide de la première séance d'essais libres, Vandoorne 20ème

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne, 11ème manche du Championnat du Monde de Formule 1, ce vendredi sur le circuit d'Hockenheim.

Auteur d'un chrono de 1:13.525, il a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de seulement quatre millièmes.

L'Australien partira du fond de la grille dimanche après avoir écopé de plusieurs pénalités ce vendredi, son équipe ayant décidé de changer plusieurs éléments du moteur de sa monoplace afin d'améliorer ses chances de victoire en Hongrie la semaine prochaine.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) ont terminé respectivement à 189 millièmes et 271 millièmes de Daniel Ricciardo.

Les deux Finlandais du plateau, Valtteri Bottas (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Ferrari), pointent derrière, suivis par les deux Haas du Français Romain Grosjean et du Danois Kevin Magnussen.

Le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) a signé le neuvième chrono devant l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault).

Deux pilotes de réserve ont pris part à cette première session du week-end. Le Canadien Nicholas Latifi (Force India) et l'Italien Antonio Giovinazzi (Sauber) ont réalisé les 17ème et 19ème temps.

Le Belge Stoffel Vandoorne (McLaren), en grande difficulté cette saison, ferme la marche, à plus de deux secondes et demi de Daniel Ricciardo, après être monté en piste en fin de séance et procédé à l'essai de plusieurs pièces et réglages sur sa MCL33.