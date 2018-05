Ricciardo: "Je savais que nous avions de bonnes chances"

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) est arrivé tout sourire devant la presse samedi après avoir décroché la pole position au gp de monaco.

"Tout s'est bien passé depuis jeudi. A chaque session nous avons été les plus rapides. Un peu comme en 2016, nous avons abordé cette course en sachant que nous avions légitimement une bonne chance de nous battre pour la pole. Constatant comment la voiture s'est comportée lors des premières courses, si elle fonctionnait bien ici, alors nous savions que nous pourrions être là.

Nous n'avons pas vraiment beaucoup changé les réglages de la voiture depuis la première séance d'essais libres. Cela m'a permis de trouver mon rythme et de m'amuser. J'adore cet endroit et c'est évidemment un plaisir de conduire en 1 minute et dix secondes. Toute l'équipe a fait du bon travail. Même si on n'a pas un moteur aussi puissant que les autres en qualifications, notre châssis fonctionne vraiment bien ici. A nous de finir le travail dimanche".