Ricciardo : "Je gagne des courses pas ennuyeuses !"

"Je gagne des courses pas ennuyeuses", s'est amusé l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), après sa victoire "inattendue" dans un Grand Prix de Formule 1 de Chine à rebondissements, sur le circuit de Shanghai dimanche.

Le pilote australien est également revenu sur le travail réalisé ce weekend par son équipe : "Mes victoires sont plutôt amusantes. Et celle-là était inattendue. Il y a 24 heures, nous envisagions de partir en fond de grille (après avoir dû changer de moteur entre les essais libres 3 et les qualifications, en raison d'un problème de turbo, NDLR). Merci à l'équipe pour son travail d'hier (samedi)."

Une victoire que Ricciardo a acquise dans une course spectaculaire en dépassements et en rebondissements : "Valtteri (Bottas, qu'il a dépassé pour la victoire, NDLR) défendait bien mais j'étais décidé à essayer. C'était cool, serré mais juste. C'est cool d'être roues contre roues, amusant pour les pilotes et pour les spectateurs. C'est meilleur que dépasser en ligne droite."