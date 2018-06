Ricciardo ironise sur son avenir, Verstappen charrie les allemands, Les pilotes Red Bull chauffeurs de tram... La F1 en Autriche

Ricciardo et son humour : "Un transfert chez Ferrari? Je veux savoir combien gagne Vettel"

La mi-saison approche à grands pas et avec elle les rumeurs de transferts. Au centre de beaucoup de discussions : Daniel Ricciardo. L’australien qui a déjà remporté deux GP cette saison est parfois annoncé par certains chez Ferrari, mais il pourrait très bien rester dans l’écurie Red Bull. Après l’annonce de partenariat entre l’équipe autrichienne et le motoriste Honda l’année prochaine. Ricciardo a en tout cas à présent toutes les cartes en main pour prendre sa décision.



Ricciardo : "À présent, tout dépend de moi. Je resterai si c'est l'équipe qui peut me permettre de gagner des courses l'an prochain. Je suis de plus en plus proche d'une décision. Si je devais vous donner une deadline, je dirais que vous aurez une décision avant le break estival."



"Est-ce que je décide seul? Non bien sûr j'ai demandé l'avis de Vettel, d'Hamilton, celui de Max aussi. Je leur ai aussi demandé combien ils gagnaient. Non je rigole, c'est vrai que je consulte quelques personnes autour de moi, mais il faut aussi faire attention parce que cela peut vous perturber d'avoir trop d'avis."