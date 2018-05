Ricciardo domine les derniers essais libres, Verstappen dans le mur, Vandoorne 11ème

Daniel Ricciardo (Red Bull) s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco ce samedi midi. Auteur du record du tour en 1:11.786, l'Australien, qui a dominé les trois séances d'essais libres cette semaine, a devancé son coéquipier Max Verstappen, deuxième à... un millième (1:11.787), et Sebastian Vettel (Ferrari), troisième à 0.237 seconde.

Les sentiments sont malgré tout mitigés chez Red Bull, car Max Verstappen a provoqué un drapeau rouge en fin de séance : le Néerlandais a perdu le contrôle de sa RB14 et a heurté les barrières à la sortie de la Piscine, ce qui a fortement endommagé sa voiture à un peu plus de deux heures du début de la séance de qualification. Le pilote s'en est sorti indemne.

Stoffel Vandoorne (McLaren), huitième de la deuxième séance d'essais libres jeudi, s'est pour sa part hissé à la onzième position (1:12.874). Il a dominé pour la troisième fois en trois séances d'essais libres son coéquipier Fernando Alonso, quinzième en 1:13.279.