Ricciardo au bureau, les peluches de Lewis et les passe-temps de Mick Schumacher dans le "Zapping" F1

Ricciardo au bureau, les peluches de Lewis et les passe-temps de Mick Schumacher dans le "Zapping"... Dans ce premier "Zapping" F1 de la saison, on s'intéresse au premier jour de Daniel Ricciardo dans son nouveau boulot, des passe-temps très "terre à terre" de Mick Schumacher, à la fête d'anniversaire de Lewis Hamilton ou encore à l'arrivée de Max Verstappen et de Pierre Gasly en Chine. Le tout sur un ton très décalé et pas franchement sérieux évidemment !