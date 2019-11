Revivez en 12 minutes les plus beaux moments de la saison 2019 de F1 - © Dan Istitene - AFP

Revivez en 12 minutes les plus beaux moments de la saison 2019 de F1 - Formule 1 - 10/11/2019 La semaine dernière, Lewis Hamilton a remporté son sixième titre de champion du monde à l’issue du grand-prix des États-Unis. Un sacre qui rapproche encore un peu plus le britannique de Michaël Schumacher et ses sept couronnes mondiales. Cette année le pilote Mercedes a fait face à la concurrence de son équipier Valtteri Bottas en début de saison mais également à l’éclosion du jeune Charles Leclerc. De son côté Max Verstappen a également animé 2019 avec ses deux succès. Revivez en douze minutes cette saison riche en GP spectaculaires.