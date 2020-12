Red Bull annonce l'arrivée de Sergio Perez pour remplacer Alex Albon en 2021

Le Mexicain Sergio Pérez remplacera le Thaïlandais Alexander Albon chez Red Bull en 2021 aux côtés du Néerlandais Max Verstappen, a annoncé l'écurie de F1 dans un communiqué vendredi. Le Mexicain roulera pour la première fois pour une écurie du top.

"Je suis tellement reconnaissant envers Red Bull de me donner l’opportunité de rouler pour Red Bull Racing pour 2021. La chance de rouler pour une écurie qui joue le titre est quelque chose que j’espère depuis que j’ai commencé la F1 et ce sera un grand moment de fierté d’apparaître sur la grille dans les couleurs de Red Bull aux côtés de Max. Vous pouvez être sûrs que je vais tout donner la saison prochaine. L’équipe à la même mentalité de vainqueur que moi et je sais que je suis ici pour faire des résultats et pour aider l’équipe à se battre pour un nouveau titre", a-t-il déclaré sur le site de l'écurie.

Albon reste tout de même chez Red Bull puisqu'il devient pilote d'essai et de réserve dans l'optique du développement de la voiture de 2022.

Après cette annonce, il ne reste qu'un point d'interrogation qui n'en est pas vraiment un concernant la grille de départ la saison prochaine: le champion en titre Lewis Hamilton, qui aura 36 ans en janvier, renégocie son contrat avec Mercedes.