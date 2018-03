Raikkonen complète le succès Ferrari, McLaren et Alonso performants... mais inquiétants

Le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari) a réalisé ce vendredi sur le circuit de Barcelone le meilleur temps de la dernière journée d'essais hivernaux avant le début de la saison 2018 de Formule 1, fin mars en Australie.

Grâce à un chrono réalisé en pneus hyper tendres en 1:17.211, Iceman a devancé la McLaren de l'Espagnol Fernando Alonso (1:17.764), victime de son turbo en début de séance, et la Renault de l'Espagnol Carlos Sainz, qui a lui aussi peu tourné à cause d'un problème de boîte de vitesses (1:18.092).

L'Australien de l'écurie Red Bull, Daniel Ricciardo (1:18.327), et le Français de chez Haas, Romain Grosjean (1:18.412), complètent le Top 5.

Les pilotes Mercedes n'ont eux pas cherché la performance lors de cette dernière semaine d'essais : Lewis Hamilton (1:19.464) et Valtteri Bottas (1:18.825) ont avalé les kilomètres (plus de 1000 tours de piste en huit jours, dont une entière gâchée par la pluie et la neige !) et se montrent très confiants avant de mettre le cap sur Melbourne.