Qui est Lando Norris, le remplaçant de Stoffel Vandoorne chez McLaren?

Comme annoncé lundi par McLaren, le jeune britannique Lando Norris remplacera le Belge Stoffel Vandoorne en 2019. Mais qui est ce pilote d'essais l'écurie anglaise?

Né à Bristol dans le sud-ouest de l'Angleterre, Lando Norris a débuté sa carrière en remportant le Super One Series’ ‘O’ Plate en 2010. En 2013, il est sacré champion d'Europe de karting et un an plus tard il devient champion du monde.

Le pilote de 18 ans (il aura 19 ans en novembre prochain) a remporté le Toyota Racing Series Championship en 2016 et également le McLaren Autosport BRDC Award. Début 2017, il a rejoint l'équipe Carlin Motorsport dans le championnat d'Europe de Formule 3, ainsi que le programme de jeunes pilotes de McLaren Racing. Il est sacré champion avec 9 victoires.

En 2018, McLaren l'a confirmé comme pilote d'essais officiel et a débuté en Formule 2 avec Carlin Racing. Il est actuellement deuxième au classement général. Le 3 septembre, l'écurie anglaise a annoncé qu'il sera coéquipier de pilote espagnol Carlos Sainz ( qui remplacera Fernando Alonso) pour la nouvelle saison de 2019.

Il participera également aux 24 Heures de Daytona (Floride) en janvier prochain aux côtés du tout aussi jeune Phil Hanson. L’équipage devrait être rejoint par le pilot espagnol , autant double champion en 2005 et 2006 avec Renault.