Quelques chaleurs, l'excitation de Vettel et le futur de Renault et Honda en question dans le débrief' F1

Quelques chaleurs, l'excitation de Vettel et le futur de Renault et Honda en question dans le... Comme on pouvait s'y attendre, c'est une Ferrari, celle de Sebastian Vettel en l'occurrence, qui a signé le meilleur temps au terme des deux premières séances d'essais libres au programme du Grand Prix du Mexique vendredi.