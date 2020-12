Quelle F1 en 2021 ? Pour Bruno Famin, responsable du protocole COVID-19, "il faut partir gagnant"

L'ingénieur français Bruno Famin est devenu le responsable du protocole COVID-19 en F1 après le "couac" de Melbourne, lorsque le Grand Prix d'Australie avait été annulé juste avant le début des essais libres alors que les fans se massaient déjà devant les portes d'entrée du circuit.

Actif au sein de la FIA depuis 2019 après avoir passé de nombreuses années à la tête de Peugeot Sport, Bruno Famin a fait le point sur cette saison très particulière, au cours de laquelle 17 Grands Prix ont tout de même pu avoir lieu, au micro de Gaëtan Vigneron.

"Pendant le confinement du printemps, au sein de la FIA, on a réfléchi à ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir assurer la sécurité de tous les acteurs, mais aussi assurer la continuité des événements en cas d'un certain nombre de cas positifs, a précisé Bruno Famin. On a réussi à mettre cela en place lors du redémarrage de la F1 début juillet en Autriche, puis sur l'ensemble des championnats internationaux. On a mis en place des protocoles et un certain nombre de règles à disposition des organisateurs de courses automobiles partout dans le monde. Un groupe de travail a été mis en place à la FIA avec des experts du monde médical, mais aussi des experts de la gestion de crise. L'ensemble des acteurs du sport automobile, à commencer par les équipes, avait bien conscience que c'était la survie économique de ce modèle qui était en jeu. Tout le monde s'est donc pleinement impliqué dans la mise en œuvre de ce protocole."

"Nous sommes lors de chaque Grand Prix trois ou quatre membres du petit "Team COVID" présents sur place, a repris le responsable du protocole. On arrive très tôt sur place pour pouvoir dialoguer avec les autorités locales, après l'avoir déjà fait en amont via visioconférence, de manière à intégrer dans nos protocoles les contraintes spécifiques locales. On peut aussi leur expliquer dans le détail notre process. Et le fait d'avoir un protocole robuste qui a fait ses preuves aide beaucoup les promoteurs locaux à obtenir les autorisations des autorités sanitaires locales. Au début, nous avons établi nos premiers principes en travaillant beaucoup avec l'Organisation Mondiale de la Santé et le CIO, mais maintenant que notre protocole est mis en place, il y a un retour d'expérience qui se fait : on retourne vers eux pour leur expliquer plus en détail ce qu'on a fait et les résultats obtenus. Cette expérience a été utile pour d'autres sports. La F1, et le sport auto en général, est pratiquement le seul sport à avoir redémarré sans problème opérationnel majeur à l'échelle mondiale. On a ici la particularité de bouger d'un endroit à l'autre toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ce qui complexifie les choses !"

"En 2021, il y aura forcément toujours des contraintes, car la pandémie reste en expansion malheureusement, a conclu Bruno Famin. Ces contraintes peuvent être sanitaires, sur place, ou cela peut-être l'interdiction d'arriver dans certains pays depuis d'autres, des quarantaines qui deviendraient extrêmement problématiques... Mais il est clair que les choses évoluent dans le bon sens, même s'il reste énormément d'incertitudes. Il faut partir gagnant, et mettre en œuvre ce qu'il faut pour avoir un championnat aussi "normal" que possible. Mais seul l'avenir nous le dira !"