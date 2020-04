Quelle F1 en 2020 ? Reprise en Europe en juillet, huis clos, et rythme infernal envisagés

Le Britannique Ross Brawn, Directeur Technique et Sportif du Championnat du Monde de Formule 1, a fait le point ce mercredi sur ce que l'on pouvait attendre de la saison 2020 suite à la pandémie de coronavirus : des débuts en Europe "début juillet si possible" et "peut-être à huis clos", et 18 à 19 week-ends de Grands Prix - avec des séries de trois Grands Prix consécutifs avant un week-end de répit -, dont certains "rabotés" d'une journée d'essais.

"Voyager, tant pour les équipes que pour tous ceux qui sont impliqués en F1, sera l'un des principaux soucis ces prochains mois, a indiqué Ross Brawn, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel de la F1. Mais une fois que nous arrivons sur le lieu d'un Grand Prix, nous pourrions rester "entre nous". Le départ de la saison en Europe est probablement la meilleure solution, et cela pourrait être un Grand Prix à huis clos. Des courses sans spectateurs, ce ne serait pas génial, mais ce serait mieux que rien. Nous devons nous rappeler qu'il y a des millions de personnes qui nous suivent depuis leur domicile. Et pour eux, remonter en piste pour les divertir, ce serait un énorme bonus en cette période de crise. Mais nous ne pouvons mettre personne en danger. Les équipes pourraient se déplacer en vols charters et être testés. Si personne n'est contaminé, alors il n'y a aucun risque, pour personne."

Les neuf premiers Grands Prix prévus cette saison ont d'ores et déjà été annulés ou reportés. Le prochain rendez-vous toujours au programme est actuellement le Grand Prix de France, fin juin, mais sur son site officiel, la F1 a tout simplement... effacé son calendrier 2020, et signale qu'un nouveau calendrier est actuellement en cours d'élaboration.

"Nous travaillons sur une structure qui nous permettrait de débuter la saison le plus tôt possible, a repris celui qui a été Champion du Monde avec Michael Schumacher chez Benetton et Ferrari. Mais il ne faut pas en rester là : cela n'aurait aucun sens de débuter la saison puis de devoir s'arrêter pendant longtemps. Pour avoir l'étiquette de "Championnat du Monde", il faut au moins huit courses sur une saison. Et même en débutant la saison en octobre, on pourrait y arriver. Il y a aussi la possibilité de terminer cette saison en 2021, avec toutes les complications que vous pouvez imaginer. Pour le moment, nous pensons que nous pouvons encore avoir une saison de 18-19 courses si nous pouvons la débuter au début du mois de juillet. Ce sera difficile, car il faudra enchaîner trois Grands Prix en trois semaines avant une semaine de repos, puis de reprendre sur le même rythme. On pourrait également avoir des week-ends de deux jours (et non de trois, comme c'est généralement le cas, ndlr) pour des raisons de logistique, et ce sera probablement le cas en Chine si nous nous rendons là-bas cette année."