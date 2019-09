Quatre à la suite pour Leclerc, qui surclasse Hamilton et Vettel en qualification à Sotchi

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signe ce samedi le meilleur temps lors de la séance de qualification du Grand Prix de Russie, seizième épreuve de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1.

De loin le plus rapide en 1:31.628, Charles Leclerc s'élancera donc dimanche en pole position (pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois de la saison !) devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), deuxième à plus de quatre dixièmes (0.402).

La deuxième ligne sur la grille de départ de l'Autodrome de Sotchi sera occupée par leurs coéquipiers : l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), troisième à 425 millièmes, et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), qui s'est un peu loupé en Q3 et n'a signé que le cinquième temps à plus d'une seconde de Charles Leclerc (1.004).

Valtteri Bottas profite toutefois de la pénalité infligée au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), quatrième de la séance de qualification à 682 millièmes, mais pénalisé de cinq places sur la grille en raison d'un changement de moteur. Il s'élancera donc depuis la neuvième position.

La Q1 a été marquée par la sortie de route de son coéquipier thaïlandais Alex Albon (Red Bull), ce qui a provoqué un drapeau rouge et une brève interruption de la séance. Le Finlandais Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a lui été incapable d'intégrer le Top 15, au contraire de son coéquipier italien Antonio Giovinazzi, qui poursuit son opération séduction pour conserver son baquet en F1 l'an prochain.