Le monde de la F1 se souviendra de ce week-end au Brésil ! Après les retards d'acheminement du matériel, après la première sanction infligée à Lewis Hamilton et les "soupçons d'espionnage" touchant Max Verstappen, le dernier twist de scenario en date est venu de la disqualification du pilote britannique pour la course sprint. Ça promet pour la suite !

Ce GP de Sao Paulo propose en effet la qualification en mode "course sprint" pour la troisième fois de la saison. De quoi, peut-être, pimenter encore un peu plus le week-end brésilien. Lewis Hamilton devait s'élancer en pole position de cette "mini-course", devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, mais le champion du monde en titre devra donc finalement s'élancer de la dernière place de la grille (ou de la voie des stands en cas de modification non-autorisée de sa monoplace). Verstappen et Bottas se partageront la première ligne, devant Sergio Pérez et Pierre Gasly.

Comme au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et au Grand Prix d'Italie à Monza, les pilotes se qualifieront pour ce Grand Prix de Sao Paulo au Brésil via une course d'un peu plus de 100 kilomètres (26 tours) proposée ce samedi. En plus de décrocher la pole position pour dimanche, le vainqueur de cette qualification sprint empochera aussi 3 points pour le classement du championnat du monde. Le deuxième et le troisième repartiront eux avec respectivement 2 points et 1 point.

En Grande-Bretagne, Max Verstappen avait décroché la pole à l'issue de cette course sprint. A Monza, c'est Valtteri Bottas qui avait devancé tout le monde.

Alors, à qui les points et la pole cette fois-ci pour ce Grand Prix du Brésil à Sao Paulo ? Lewis Hamilton pourra-t-il remonter vers l'avant de la course ? Suivez la course sprint en direct à partir de 20h25.