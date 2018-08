Prise en charge rapide, technologie qui évolue : embarquez avec l'ange gardien de la F1

Les pilotes sont parfois confrontés à des accidents impressionnants. Mais, depuis plusieurs années, la technologie évolue sans cesse. La prise en charge est rapide et ultra performante. Embarquez avec l’ange gardien de la F1 Ian Roberts, médecin, et son pilote Alan van der Merwe.

"De manière générale, nous intervenons sur ordre de la direction de course pour les impacts plus sévères. Notre rôle avec cette voiture c’est d’intervenir quand les pilotes sont impliqués dans un accident majeur.

Depuis cette année, les pilotes portent des gants biométriques. À l’intérieur il y a un capteur qui mesure leur rythme cardiaque et leur taux d’oxygène dans le sang. La grosse évolution, c’est que tous ces paramètres biométriques sont transmis en direct ici dans la voiture.

Donc par exemple s’il y a un accident avec un gros impact. Bien avant que nous arrivions sur les lieux du crash nous avons déjà accès à toutes ces informations médicales. Nous pouvons vérifier tous les signes vitaux du pilote et cela nous donne déjà une bonne indication sur son état général. Et puis le capteur dans les gants nous permet aussi de savoir si le pilote bouge encore les mains ou pas.

Il y a d’autres systèmes dans la voiture qui nous permettent de connaître la violence de l’impact subit par le pilote. On reçoit cela sur cet écran. La force du choc nous est immédiatement communiquée.

La sécurité s’est vraiment énormément développée au fil des années. Il y a eu beaucoup de recherches en ce sens et cela continue. Tant au niveau des voitures que pour l’équipement des pilotes, le casque etc…

On fait partie du système, c’est comme une grande équipe.

J’ai vécu une série de moments tristes. Il y a des accidents sur lesquels on aimerait ne jamais devoir intervenir. Les accidents graves bien sûr marque l’esprit plus que n’importe quoi… Par exemple l’accident de Jules Bianchi au Japon reste très ancrée dans mon esprit. C’est l’un des événements les plus marquants de ma carrière.

Mais il y a aussi une séries d’accident qui ont été des éléments déclencheurs, des moments clés pour le développement de la sécurité… Par exemple l’accident de Carlos Sainz en Russie a été celui qui a influencé l’introduction des gants biométriques justement. Les accidents peuvent nous servir de point de repères.

Il faut agir de la manière la plus professionnelle possible, continue à faire son job. Cela ne veut pas dire mettre de côté l’aspect émotionnel parce que c’est impossible de ne rien ressentir..mais quand vous vous mettez en mode médecin, vous donner le maximum, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que tout se termine au mieux pour votre patient, qu’il soit dans votre hôpital ou sur un circuit et après cela, vous pouvez laisser les émotions revenir."