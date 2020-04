Premiers adieux de Michaël Schumacher au Brésil en 2006

Deuxième épisode de notre série archives Warm-up (avec parfois un prolongement dans le Week-end Sportif). Nous restons avec Michaël Schumacher. Nous sommes en 2006. Le septuple champion du monde lutte pour une huitième couronne avec Fernando Alonso.

À Monza, au soir du Grand-Prix d’Italie qu’il vient de remporter, il annonce sa retraite en fin de saison. On ne saura jamais s’il a vraiment eu le choix de cette décision, Ferrari ayant décidé d’associer Kimi Räikkönen à Felipe Massa pour 2007. Au Brésil, en octobre 2006, Schumi dispute donc son dernier Grand-Prix. Personne bien sûr n’imagine à l’époque qu’il va revenir quelques années plus tard. L’Allemand, handicapé par des soucis techniques aux essais, n’a plus qu’une infime chance d’être champion.

C’est Alonso qui sera couronné mais qu’importe, le pilote Ferrari nous donne un dernier récital pour quitter la scène avec panache. Après 15 saisons au plus haut niveau, dont 11 chez les Rouges, Schumi s’en va en n’étant jamais totalement parvenu à faire l’unanimité autour de sa personne.

La séquence ci-jointe vous fait revivre ce dernier rendez-vous avec également le témoignage de quelques intervenants et non des moindres.