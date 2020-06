Première F1 en piste depuis... fin février

Mercedes a fait ses premiers tours de piste - © Tous droits réservés

La première Formule 1 en piste depuis février - Retour de la Formule 1 - 09/06/2020 La dernière F1 en piste, cela remonte à fin février sur le circuit de Barcelone en essais d’avant saison. Depuis plus rien… Le couac en Australie où le GP a été annulé très peu de temps avant les premiers essais libres. Puis les écuries ont été placées en shutdown, en repos forcé. Début juin, les usines ont rouvert leurs portes mais avec un protocole sanitaire assez strict. Et aujourd’hui (demain aussi d’ailleurs), l’écurie Mercedes a repris la piste sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Comme l’impose le règlement, on ne peut tourner qu’avec une monoplace âgée de 2 ans. Mercedes a donc lancé en piste la W09 EQ de 2018 avec Valtteri Bottas au volant. L’objectif était de dérouiller les organismes de tout le monde en vue de l’ouverture de la saison début juillet en Autriche. L’occasion aussi de se familiariser avec les nouvelles méthodes de travail, le nouvel environnement imposé par le Covid 19. Gel hydro-alcoolique, port du masque, distance sociale quand c’est possible, autre manière de se mouvoir autour de la voiture dans le stand etc… Tout cela sous l’œil attentif du Patron Toto Wolff. Ferrari devrait faire de même bientôt. Red Bull et Mc Laren ne pourront les imiter vu les changements de motoriste opéré dans ces écuries, ce qui les empêche de pouvoir prendre la piste avec une F1 plus ancienne.