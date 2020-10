Portugal 1996 : Le dépassement génial, par l'extérieur, de Villeneuve sur Schumacher

Le Portugal, et le circuit de Portimao plus particulièrement, c'est le douzième rendez-vous de la saison 2020 de Formule 1. Le pays n'a plus accueilli la F1 depuis 1996... lorsque Jacques Villeneuve et Damon Hill se battaient comme des chiffonniers.

22 septembre 1996. Williams déjà sacré chez les constructeurs, il reste à Damon Hill et Jacques Villeneuve, les deux pilotes de l'écurie bleue et blanche, à se départager pour la couronne du côté des conducteurs. Le Britannique part en pole position et garde sa première place tandis que son équipier canadien, engagé seulement dans sa première saison en F1, recule au 4e rang.

Tout roule pour Hill, qui effectue une promenade de santé, augmentant son avance lors de chaque passage. Villeneuve sait que le titre sera joué si la situation n'évolue pas. Il accélère donc son rythme. Il attaque Michael Schumacher (Ferrari) à plusieurs reprises et émerge face à l'Allemand, par l'extérieur, dans le virage qui précède la ligne droite de départ. Une manoeuvre inattendue et géniale, il est maintenant 3e.

Les Williams optent pour trois ravitaillements, contre deux pour Jean Alesi (Benetton). A la faveur du premier arrêt au stand, Villeneuve pique la deuxième position au pilote français. La lutte est intense en tête, d'autant que le Canadien fait le forcing et revient très fort sur Hill. 48e tour : Le Britannique rentre pour la dernière fois dans la pitlane. Villeneuve réalise un tour de plus avant de l'imiter... c'est suffisant ! Il sort de la voie des stands devant son équipier et ne quittera plus la tête.

Avec ce succès, son quatrième dans la discipline, Villeneuve revient à quatre unités de Hill au championnat du monde. Le Britannique sera toutefois sacré à Suzuka lors de la manche suivante, la dernière de la saison. Villeneuve devra lui attendre l'exercice 1997 pour décrocher son unique titre de champion du monde.