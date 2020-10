Portugal 1984 : Finish improbable... Lauda titré pour 0,5 point face à Prost

Ce week-end, place à la douzième manche du championnat du monde 2020 de Formule 1. Le Portugal accueille l'épreuve, mais c'est le tracé de Portimao qui a été retenu, au contraire de l'édition 1984, qui marquait la grande première du circuit d'Estoril.

21 octobre 1984. Après des passages à Boavista, Monsanto, Cascais, c'est Estoril qui reçoit le petit monde la F1 au Portugal. L'épreuve, constituée de 70 tours de 4,350 kilomètres est nouvelle et clôture le championnat : elle va donc sacrer Alain Prost ou Niki Lauda, les deux pilotes McLaren ayant dominé la saison. C'est une Brabham, celle de Nelson Piquet, qui a réalisé le meilleur temps de la séance qualificative. Prost est deuxième sur la grille, Lauda seulement 11e.

La première partie du GP, soit un petit dix tours, est dominée par Keke Rosberg (Williams). Mais Prost profite d'un meilleur rythme de course que le pilote finlandais pour s'installer à la première position. Personne ne sera réellement en mesure de contrarier le Français, mais l'enjeu de l'épreuve se trouve ailleurs. Lauda, malgré une jolie remontée, occupe le troisième rang... c'est insuffisant pour coiffer la couronne mondiale. Il affiche un retard de trente secondes sur Nigel Mansell (Lotus), deuxième. Les carottes sont cuites en théorie.

L'impensable se produit toutefois au 52e tour. Le Britannique rencontre un problème de frein, tire tout droit et doit repasser par son stand. Lauda, sans doute déjà résigné au vu de l'écart concédé au célèbre moustachu, récupère la deuxième place... et virtuellement le titre mondial. Au grand dam de Prost, vainqueur brillant à Estoril, les positions n'évolueront plus. Le Français s'incline au championnat pour... seulement un demi-point (72 contre 71,5), le demi-point étant lié à l'arrêt du Grand Prix de Monaco avant son terme.

Lauda, miraculé après son terrible accident au Nürburgring en 1976, empoche là son troisième titre mondial, après les saisons 1975 et 1977.