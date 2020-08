Pole position géniale pour Hamilton à Spa-Francorchamps, la 93e de sa carrière

Des séances libres serrées, Ferrari à la traine : les qualifications du Grand Prix de Belgique 2020 de Formule 1, septième manche de la saison, promettaient. Le spectacle a été au rendez-vous, le poleman se nommant finalement Hamilton, auteur d'une performance bluffante. Il a écrasé la concurrence, avec minimum une demi-seconde sur tout le monde. Bottas est 2e, Verstappen 3e sur la grille, les Ferrari sorties en Q2.

Lewis Hamilton a couvert les 7,0004 kilomètres en 1:41.252, nouveau record de la piste. Il s'agit de la 7e pole réalisée par Mercedes en 7 Grands Prix cette année. Le Britannique visera dimanche une 89e victoire, une 5e en 2020 et une 4e à Spa-Francorchamps après celles obtenues en 2010, 2015 et 2017. Le sextuple champion du monde et leader du championnat 2020 a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas de 511/1000es de seconde (1:41.763).

La deuxième ligne sera composée du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) 3e à 526/1000es (1:41.778)et de l'Australien Daniel Ricciardo (Renault) 4e à 809/1000es (1:42.061). Bottas (Mercedes) avait réalisé le meilleur temps des premiers essais libres (1:44.493), Verstappen des deuxièmes (1:43.744) et Hamilton des troisièmes (1:43.255).

Le Monégasque Charles Leclerc, auteur de la pole et vainqueur à Spa en 2019, s'élancera de la 13e place. L'autre voiture de la Scuderia, celle de Sebastian Vettel, lauréat du GP en 2018, n'a pas pu faire beaucoup mieux partira à côté de lui en 14e position. Ferrari reste sur deux succès à Spa-Francorchamps avec Vettel en 2018 et Leclerc en 2019.

Hamilton a remporté quatre des six courses de l'année (Styrie, Hongrie, Grande-Bretagne et Espagne), qui n'a débuté que le 5 juillet en raison du coronavirus. Il domine le championnat avec 132 points devant Verstappen (95, vainqueur du GP du 70e anniversaire) et Bottas (89, lauréat en Autriche), les deux autres pilotes à avoir remporté une course ne 2020.

Le départ du 65e Grand Prix de Belgique, à huis clos, sera donné dimanche à 15h10.