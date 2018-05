Plus de dépassements en F1 dès 2019 ? La FIA prend les mesures pour

La Commission F1 de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a voté lundi une série de mesures pouvant favoriser les dépassements à partir de 2019, a annoncé ce mardi la FIA. "Les études réalisées ont indiqué la forte probabilité d'un impact positif sur les courses et les dépassements en F1 et, à ce titre, les propositions ont été ratifiées pour une mise en œuvre en 2019", a indiqué la FIA.

Les changements aérodynamiques ont pour but de permettre aux voitures de se suivre de plus près. Les ailerons avant seront ainsi simplifiés, plus larges et ne disposeront plus des nombreuses ailettes à leurs extrémités. Les écopes de freins ne pourront plus disposer d'appendices aéro. Les ailerons arrière seront eux plus grands et plus profonds.

Depuis l'adoption des moteurs V6 turbo hybride en 2014, seules trois écuries ont remporté des courses : Mercedes, Ferrari et Red Bull. Mercedes a remporté les quatre derniers titres mondiaux, tant chez les constructeurs que chez les pilotes, par le Britannique Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017) et l'Allemand Nico Rosberg (2016).