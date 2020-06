Plus de 10.000 tests seront effectués lors de la venue de la F1 en Autriche

Plus de 10.000 tests de dépistage du coronavirus seront effectués lors des deux premiers Grand Prix de Formule 1 de la saison qui se dérouleront en Autriche les 5 et 12 juillet. L'agence de presse autrichienne APA l'a rapporté mardi.

Des centres de tests ont été ouverts sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg afin de réaliser 12.000 tests sur les deux week-ends de course. Les échantillons seront transportés deux fois par jour dans un laboratoire d'Ebersberg en Allemagne qui restera ouvert 24h/24. Les résultats seront connus entre 16 et 24 heures après la réalisation des tests.

La mise en place de mesures d'hygiène strictes a permis à la Formule 1 d'organiser le début de saison au 5 juillet avec le Grand Prix d'Autriche à huis clos et où les équipes vivront dans une bulle. 3.000 personnes seront présentes dans la bulle chaque week-end et chaque personne devra avoir un test négatif au plus tard quatre jours avant son arrivée.

Six autres courses se dérouleront à huis clos sur le continent européen jusqu'au 6 septembre. Le Grand Prix de Belgique est prévu le 30 août à Spa-Francorchamps. La suite de la saison n'est pas encore connue. Les dirigeants de la F1 aimeraient pouvoir organiser entre 15 et 18 courses cette saison.