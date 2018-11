Pirelli continuera à fournir les pneus de la F1 jusqu'à fin 2023

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule 1 ont annoncé dimanche, avant le Grand Prix d'Abou Dhabi, que l'équipementier italien Pirelli continuerait à fournir ses pneumatiques à la catégorie reine du sport auto jusqu'à la fin de la saison 2023.

Ce nouvel accord porte sur la période 2020-2023: Pirelli est devenu fournisseur exclusif de la F1 en 2011 à la suite du groupe japonais Bridgestone.

Seul le Sud-Coréen Hankook était également candidat, le Français Michelin ayant choisit de faire l'impasse sur une discipline quittée fin 2006.

"Toutes les parties ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble vers les nouveaux règlements techniques attendus pour 2021, y compris le pneu de 18 pouces", indique le communiqué.

La FIA a en effet décidé qu'à compter du début de la saison 2021 le diamètre des roues passerait de 13 à 18 pouces, les pneus avants devenant par ailleurs plus étroits qu'actuellement.

Pirelli devra aussi préparer des gommes adaptées à l'abandon des couvertures chauffantes, qui deviendra effectif dans deux ans et demi.

"La Formule 1 est et restera le sommet de la compétition motorisée: l'environnement idéal pour Pirelli, qui a toujours défini le sport automobile comme son laboratoire de recherche et de développement technologique le plus avancé", a affirmé Marco Tronchetti Provera, le directeur général de Pirelli.

"C'est une marque haut de gamme, un leader mondial du sport automobile et notre partenariat qui se poursuit avec eux est la preuve une fois de plus de notre volonté d'aligner la F1 sur ce qui se fait de mieux en sport automobile et au-delà", a expliqué l'Américain Chase Carey, le patron de la Formule 1.

"Nous savons à quel point le rôle du fournisseur de pneumatiques est crucial et difficile, et, en particulier, en Formule 1", a souligné Jean Todt, le président de la FIA.

"Je suis heureux que Pirelli soit nommé pour une nouvelle période en tant que fournisseur officiel de pneumatiques pour le Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA", a assuré le Français.

L'entreprise basée à Milan faisait partie des équipementiers des débuts de la Formule 1 en 1950, aux côtés de Firestone, Dunlop et Englebert.