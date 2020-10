Pierre Gasly prolonge pour une saison chez AlphaTauri

Pierre Gasly roulera encore pour AlphaTauri en 2021, a annoncé l’écurie de Formule 1 mercredi. Cette année, le Français a remporté le premier Grand Prix de sa carrière lors du Grand Prix d’Italie.

Gasly, 24 ans, a fait ses débuts en Formule 1 en 2017 avec Toro Rosso, l’ancien nom d’AlphaTauri, l’équipe de développement de Red Bull. En 2019, il passe chez Red Bull comme équipier de Max Verstappen mais est remplacé en cours de saison par Alexander Albon.

De retour chez AlphaTauri, le Français remporte le premier Grand Prix de sa carrière lors du Grand Prix d’Italie le 6 septembre dernier.

"Je suis très heureux de prolonger chez AlphaTauri. Nous sommes en route pour réussir la saison la plus aboutie de l’histoire de l’écurie", a réagi Gasly dans le communiqué de l’écurie. "Gagner mon premier Grand Prix à Monza était un moment spécial pour moi et je suis fier d’avoir apporté une deuxième victoire dans l’histoire de l’écurie. Je vais faire mon maximum pour amener l’équipe le plus loin possible."