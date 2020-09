Pierre Gasly - © RTBF

Pierre Gasly : "C'est la récompense de tellement de travail" - F1 - GP d'Italie - 06/09/2020 Pierre Gasly a mis fin à 24 ans de disette française en Formule 1 dimanche en remportant le GP d'Italie à Monza. Une victoire inattendue pour le pilote de l'écurie AlphaTauri qui collaborait avec la RTBF en tant que consultant avant d'entamer son aventure en F1. Très ému après son succès, il a retrouvé son ancien compagnon de cabine, notre journaliste Gaëtan Vigneron, pour revenir sur ce GP complètement fou. "C'est incroyable. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui, c'est la récompense de tellement de travail. Depuis que je suis arrivé chez AlphaTauri l'année dernière, on s'est concentré jour après jour, course après course pour s'améliorer, pour être de plus en plus fort", a-t-il réagi au micro de la RTBF. "L'écurie m'a donné mon premier podium au Brésil l'année dernière et aujourd'hui ils me donnent ma première victoire en F1 en Italie. Pour un Team italien, c'est juste incroyable. Il y a eu des hauts et des bas ces derniers mois. Je vais seulement réaliser seulement dans quelques heures ce qu'il s'est passé. Les 18 derniers mois ont été difficiles mais je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je me bagarre pour ce que je veux avoir, pour faire de mieux en mieux."