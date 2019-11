Pierre Gasly après sa deuxième place au Brésil : "C'est le plus beau jour de ma vie !"

Le Français Pierre Gasly a pris la deuxième place du GP du Brésil dimanche au volant d’une modeste Toro Rosso. Un résultat exceptionnel qui permet au jeune pilote de 23 ans de décrocher le premier podium de sa carrière.

"C’est un jour incroyable. C’est peut-être bête de dire ça, mais c’est le plus beau jour de ma vie ! J’ai tellement d’émotions qui me viennent, c’est juste incroyable. Je ne pensais jamais que ça allait arriver avec Toro Rosso, mais il faut savoir saisir les opportunités."

Pour conserver son deuxième rang, Gasly a dû batailler jusque dans les derniers mètres avec un certain Lewis Hamilton.

"Je savais que ça allait être très chaud avec Hamilton. Je voyais son aileron qui était juste à côté de moi dans la remontée vers l’arrivée. On a un bouton pour décharger toute la batterie pour avoir plus de puissance et je n’arrêtais pas d’appuyer dessus pour rester devant."

Après avoir pris un gros coup sur la tête l’été dernier quand Red Bull l’a rétrogradé chez Toro Rosso, Gasly avait à cœur de montrer que la marque au taureau se trompait. Voilà qui est fait.

"Ce résultat, ce n’est pas une renaissance. J’avais dit que je donnerais ma réponse sur la piste, mais je ne pensais pas que ce serait de cette manière-là. C’est mon premier podium en F1 et c’est un moment que je n’oublierai jamais. C’était déjà un rêve de pouvoir être en formule 1, mais c’est un autre rêve de monter sur le podium. J’ai réalisé beaucoup de sacrifices pour en arriver là."