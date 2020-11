Officiel : 23 Grands Prix au calendrier Formule 1 en 2021, un record

La FIA a dévoilé son calendrier 2021 (provisoire) avec 23 Grands-Prix au programme ! Soit le plus grand nombre de GP en une année. Même si le bon déroulement de tous ces événements dépendra de la crise sanitaire. La saison débutera le weekend du 21 mars en Australie. Le GP de Belgique, à Spa-Francorchamps se déroulera le dernier weekend d’août, du 27 au 29 août. En avril, le GP du Vietnam, dont la tenue est incertaine, devrait être remplacé.

Après Melbourne, le paddock s'arrêtera à Bahreïn (28 mars) et en Chine (11 mars). La saison se terminera le 5 décembre avec le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Pour la première fois de son histoire, la Formule 1 s'arrêtera également en Arabie Saoudite pour l'avant-dernière manche de la saison. Le Grand Prix, organisé à Jeddah, aura lieu le 28 novembre.

"Nous sommes heureux d'annoncer le calendrier provisoire de la Formule 1 pour 2021 après de longues discussions avec nos promoteurs, les équipes et la FIA", a déclaré Chase Carey, président et directeur général de la F1, qui a également évoqué la pandémie de coronavirus. "Nous avons prouvé que nous pouvons voyager en toute sécurité et organiser nos courses".