Ocon : "Vouloir me frapper... le comportement de Verstappen est irrespectueux et désolant"

La joie liée au succès de Lewis Hamilton, offrant ainsi le titre constructeurs à Mercedes, sur l’avant-dernière manche de la saison de Formule 1 a été éclipsée par la nervosité de Max Verstappen, en tête de l’épreuve et victime d’un accrochage avec Esteban Ocon au 43e tour ce dimanche. Le Néerlandais est allé bousculer le Français à l’arrivée de la course.

"Je sortais des box, j'avais des pneus frais et j'allais plus vite que lui. Je me suis mis à côté de lui, j'ai effectué le même dépassement sur Alonso, Ericsson ou plein d'autres pilotes avant lui. Il ne m'a pas laissé la place et on s'est touché. Ce qui est désolant, c'est son comportement irrespectueux en venant me pousser, à vouloir me frapper. Ce n'est pas professionnel, mais c'est comme ça. La FIA a dû le calmer et nous séparer car il devenait fou. C'est surprenant, mais j'ai l'habitude avec Max. Je me suis toujours battu avec lui, ça a toujours été comme ça. Ca ne changera pas aujourd'hui", s’est lui justifié Ocon à notre micro.