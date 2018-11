Nouveau duel Hamilton-Vettel, Verstappen prêt pour le titre, Leclerc et Gasly affamés : vivement 2019

Voilà déjà le dernier débriefing de l’année. Lewis Hamilton termine la saison en beauté avec une victoire à Abou Dhabi. Le Britannique, toujours affamé de victoires, a engrangé 11 succès et 17 podiums cette saison. Le pilote Mercedes a réellement fait la différence dans son équipe, mais il faut tout de même y associer le team principal, Toto Wolff . Le chef qui utilise les bonnes personnes aux bonnes places et les met dans les meilleures conditions. L’Autrichien n’interfère pas dans les matières que ses hommes connaissent mieux. Sebastian Vettel a lui terminé deuxième, comme au championnat du monde. L’Allemand a encore été battu malgré 12 podiums. Il est vrai que Ferrari s’est loupé à un moment de la saison dans les développements apportés et puis il y a eu ce moment clé en Allemagne où Vettel est parti à la faute. La Scuderia garde tout de même l’avantage du nombre de victoires : 235 par rapport aux 87 du clan Mercedes. Chose amusante du côté des 'flèches d’argent', il y en a eu 9 en 1954, 1955 et 1958, les 78 autres succès ont été glanés durant l’ère turbo hybride. Troisième à Abou Dhabi, Max Verstappen avait démarré 6ème. Le Belgo-Néerlandais, très en forme depuis le break estival a encore pu compter sur quelques beaux duels musclés notamment avec Esteban Ocon et Valtteri Bottas .

Un grand cru 2019

2019 s’annonce vraiment très sympa après une chouette année 2018. Hamilton apparaît encore comme le favoris numéro 1, mais pourra-t-il trouver la motivation nécessaire ? À côté de lui, quid de Bottas, zéro victoire cette année ? Le Finlandais sera notamment sous la menace d’Ocon, troisième pilote chez Mercedes.



La Scuderia Ferrari et Sebastian Vettel ne pourront pas manquer ce nouveau rendez-vous. Comment parviendra-t-il à gérer Charles Leclerc ? Interrogations aussi autour de Red Bull et du moteur Honda. Verstappen est en tout cas prêt à jouer le titre, il faudra voir ce que donne sa cohabitation avec Pierre Gasly.



L’équipe Renault pourra-t-elle se rapprocher des trois top teams avec leur très beau duo de pilotes : Nico Hulkenberg-Daniel Ricciardo ? Chez Haas, pourra-t-on maintenir le niveau ? Du côté de chez Force India, on observera avec attention Sergio Perez et Lance Stroll. L’équipe bénéficiera de plus de moyens et pourra peut-être mieux commencer la saison. Sauber Alfa Romeo pourra elle compter sur l’expérience de Kimi Räikkönen associé au jeune Antonio Giovinazzi. Inconnue par contre chez Torro Rosso avec Daniil Kvyat et Alexander Albon dont on dit le plus grand bien.



Et puis il reste les deux ex-écuries mythiques. Williams ne peut pas faire pire que cette année. L’équipe devra compter sur le revenant Robert Kubica et le champions F2 George Russell. Chez McLaren, Lando Norris et Carlos Sainz Jr auront du boulot car la route vers le retour au sommet est plus longue que prévue même avec le moteur Renault.